Vicenza, Modesto: “Grande vittoria contro il Trento, complimenti ai ragazzi”

Il tecnico del Vicenza Francesco Modesto ha commentato la vittoria sul terreno del Trento: "Atteggiamento positivo dei miei ragazzi contro una squadra organizzata come il Trento che ha in organico giocatori di livello. Primo tempo molto maschio e con tanti contrasti, nella ripresa siamo partiti bene e abbiamo fatto gol. Dopo nel finale ci è mancata la gamba e i ragazzi hanno avuto coraggio e forza nel saper difendere il risultato. Stoppa ha avuto due palle gol e li ha sciupate e se non la chiudi la partita rischi. Il pareggio poteva arrivare ma il Confente ci sta anche per parare. I ragazzi erano stremati al 94' e sono orgoglioso di questa squadra. La fase difensiva l’hanno fatta tutti anche Dalmonte si è sacrificato stasera. Ho detto dopo la gara a Stoppa che certe cose non si fanno. Dobbiamo essere più maturi. Oltre ai due gol sbagliati non ha passato la palla a Greco libero e mi sono infuriato con Stoppa. Il gruppo deve crescere ancora ma sono tutti giovani interessanti. Oggi è stata una gara intensa contro un avversario che giocava a calcio. E' stata una grande vittoria e faccio i complimenti ai ragazzi".