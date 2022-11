Vicenza, Modesto: “La voglia di venire era tanta, mi piace tutto di questa piazza”

Poi le parole del mister Francesco Modesto: "Ho preso il primo volo per arrivare a Vicenza, la voglia di venire era tanta perché mi piace tutto di questa piazza e penso si possa proporre molto con questa squadra, sia con i giovani che con lo zoccolo duro, per raggiungere tutto ciò che speriamo. Oggi ho conosciuto i giocatori e iniziato a lavorare. Mi piace il calcio propositivo, il giocatore deve essere rabbioso, recuperare palla, ripartire, con la voglia di fare la gara. La fase difensiva c’è ed esiste e la dobbiamo fare bene. La fase d’attacco piace a tutti, ma se non prendiamo goal, forse è pure meglio. Responsabilità? La bellezza del calcio è questa. Più uno stadio è pieno, meglio è per un giocatore. Uno da bambino sogna di giocare in uno stadio pieno e che tifa per i propri colori, è una fortuna per me come allenatore e per i calciatori, anche giovani, giocare in uno stadio così".