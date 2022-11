Vicenza, Modesto: “Sarà importante non prendere gol. Serve coraggio e cattiveria”

"Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, ovvio che c’è dispiacere, com’è normale. Le colpe ci sono e vanno condivise, ora però bisogna lavorare per il Vicenza. Sulla cattiveria ci possiamo lavorare nel tempo, il coraggio io penso sia determinante. Dobbiamo andare forte e prenderci delle responsabilità. Il metodo può cambiare, ma non ho trovato una squadra allenata male. La squadra ha una predisposizione al lavoro quindi credo fosse un fatto anche mentale. Cercherò di lavorare più che altro nella tranquillità, dando qualche certezza ai giocatori. La formazione? Giocheremo sicuramente con la difesa a tre, centrocampo a quattro e due trequartisti. Bisogna prima saper difendere, e poi attaccare. Oltre a Stoppa e Cappelletti, anche Padella è out. La Virtus? È ultima in classifica sì, ma nasconde molte insidie se non la prendiamo con il piede giusto. Se non abbiamo pazienza e la voglia di aggredire diventa difficile, quindi dovremo fare la partita. I giovani? Io non guardo la carta d’identità, ci sono tanti giovani validi e li devo conoscere bene, io voglio far crescere tutti. Tutti mi hanno dato la disponibilità e già da domani vedremo il da farsi. La prima qualità che dovrà avere il Vicenza? Il coraggio".