Vicenza, multe per il club e per Balzaretti: il motivo

Le decisioni del giudice sportivo

Redazione ITASportPress

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato di Serie C. Multe per il Vicenza e per il direttore sportivo Federico Balzaretti. Questa la nota ufficiale:

"€ 1000

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, fra il 26° ed il 27° minuto circa del secondo tempo, cinque bicchieri contenenti birra contro un giocatore avversario, senza colpirlo

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

FEDERICO BALZARETTI (L.R. VICENZA)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale N. 1, di cui contestava l’operato urlando ed assumendo toni sarcastici per una lamentata perdita di tempo in occasione di due sostituzioni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva)".