Vicenza, ribaltone nella dirigenza: via Bedin, ufficiale il ritorno di Sagramola

Ribaltone in casa Vicenza dal punto di vista dirigenziale. Paolo Bedin non è più il direttore generale del club, per il lui sta valutando un altro ruolo. Al suo posto torna Rinaldo Sagramola che dopo l'ultima esperienza a Palermo torna così in Veneto, dove ha già lavorato dal 1999 al 2004. La società biancorossa ha ufficializzato il tutto tramite un comunicato ufficiale: