Vicenza, Ronaldo: “Sono convinto che domani saremo un’altra squadra”

"Sono contento di aver giocato, anche se il risultato condiziona tutto. Speravo di poter esordire con una vittoria o comunque una prestazione diversa, ma dobbiamo prendere queste partite nel modo giusto perché impari e migliori. Eravamo partiti bene, poi gli episodi condizionano i match", sono le prime parole di Ronaldo dopo il suo debutto in biancorosso, che a Novara ha visto il Vicenza soccombere per 3-0.

Rimboccarsi le maniche, ma guardare avanti con fiducia e positività: "Quando perdi 3-0 è normale si veda tutto negativo ed è chiaro che qualche problema c’è. Mi spiace per i tifosi, che hanno fatto tanta strada. Dovremo analizzare questa partita e dare un segnale perché possiamo e dobbiamo migliorare in fretta. Non penso ci manchi l’umiltà, dobbiamo essere più concentrati e leggere i momenti della partita. Mercoledì abbiamo la partita di Coppa contro la Virtus Verona e cercheremo di fare subito una partita diversa e sono convinto che ci sarà un altro Vicenza", ha concluso il centrocampista biancorosso.