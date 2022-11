Vicenza, Sagramola: “L’obiettivo è riportare il club in A il prima possibile”

"Ho accolto con grande entusiasmo la proposta del presidente Stefano Rosso e della proprietà. Sono convinto di aver lasciato qualche discorso in sospeso qualche anno fa con la speranza, la forza e la determinazione di volerlo ora portare a termine. L’obiettivo è di far crescere la società, riportarla il più velocemente possibile in Serie A per poi mantenerla. Di questi tempi trovare degli imprenditori italiani, e in questo caso del territorio, disposti ad investire non è cosa da tutti i giorni e questo mi ha portato ancor di più ad accettare questa sfida. Io penso che si possa fare un gran bel lavoro. È stato un sì immediato, anche spinto da mia moglie , che è padovana, da qui, a 10 km. Sono stato contagiato dalla proprietà, che ha grandi ambizioni, e il fatto di poter riprendere il Vicenza, che è espressione di una realtà di ricchissima tradizione. Della squadra? So qualcosa da fuori, è una squadra ricca di valori tecnici, probabilmente non ancora pienamente espressi, ma che ha potenzialità importanti. Parte con l’handicap della super favorita, ma ci sono avversari di tutto rispetto a partire dalla squadra che incontreremo domenica. C’è la volontà da parte di tutti di vincere. Balzaretti l’ho conosciuto come giocatore a Palermo, imparerò a conoscerlo meglio lavorandoci assieme tutti i giorni. Una persona di tutto rispetto , onesta e coraggiosa, come ha dimostrato negli ultimi giorni, assumendosi le responsabilità davanti alle contestazioni. Non è da tutti. Gli ha creato un problema, ma credo che abbia fatto bene a fare quello che ha fatto".