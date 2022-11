Vicenza-Triestina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17:30 per la sfida di Serie C.

Vicenza-Triestina si gioca oggi, sabato 19 novembre 2022 alle ore 17:30 per il campionato di Serie C. Non si ferma la Lega Pro neppure per i Mondiali e allora ecco in campo le due formazioni per una sfida dal grande fascino.

Vicenza-Triestina, le ultime Le due squadre vivono momenti non semplicissimi anche se occupano posizioni di classifica differenti. Il Vicenza sembrava lanciato con risultati positivi ma poi ha dovuto fare i conti con due sconfitte consecutive prima di tornare a vincere nell’ultimo turno (20 punti all'attivo dopo 13 giornate). Per la Triestina, invece, un campionato di bassa classifica a cui serve la scintilla (solo 11 i punti in graduatoria).

Probabili formazioni e dove vederla — Il match Vicenza-Triestina, valido per la 14^ giornata del girone A di Serie C, si giocherà, come vi abbiamo anticipato, sabato 19 novembre alle ore 17:30 e non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile, però, vedere il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è www.elevensports.it ed in cui basta registrarsi gratuitamente e poi sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 7,99 euro oppure annuale al costo di 69,99 euro.

L'altra opzione è rappresentata da Sky e precisamente dal canale Sky Sport numero 251.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi:

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Cavion, Greco; Jimenez, Giacomelli; Ferrari. Allenatore: Modesto

TRIESTINA (4-2-3-1): Pisseri; Ciofani, Di Gennaro, Rocchi, Sarzi Puttini; Pezzella, Gori; Paganini, Felici, Furlan; Ganz. Allenatore: Pavanel