Vicenza, ufficiale: Francesco Modesto è il nuovo allenatore

"La società LR Vicenza comunica che il sig. Francesco Modesto ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo con il club biancorosso.

Modesto, classe 1982, nella carriera da calciatore ha vestito le maglie, in Serie A, di Reggina, Genoa, Bologna, Parma e Pescara.

Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2017, guidando la Berretti del Rende, per poi approdare alla prima squadra nella stagione successiva, nella quale ha centrato i playoff di Serie C. Ha poi guidato il Cesena e la Pro Vercelli, mentre nella scorsa stagione è stato alla guida del Crotone in Serie B.