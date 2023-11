Virtus Francavilla, esonerato Alberto Villa

Sesto esonero nel girone C della Serie C: il tecnico figlio d'arte paga il negativo inizio di stagione, con otto sconfitte in 14 partite tra campionato e Coppa Italia

Quattordicesimo esonero della stagione in Serie C, il sesto nel girone C. All'indomani della sconfitta per 1-0 contro il fanalino di coda Monterosi, la Virtus Francavilla, quart'ultima in classifica con 12 punti, ha infatti comunicato di aver sollevato Alberto Villa dall'incarico di allenatore della prima squadra.