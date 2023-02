Virtus Francavilla, spari contro l’auto di mister Calabro

Paura per l'allenatore del club svegliato nella notte.

Spari contro l'auto dell'allenatore della Virtus Francavilla, Antonio Calabro. Il mister della squadra pugliese che milita in Serie C è stato svegliato nella notte dai colpi diretti alla sua autovettura, parcheggiata davanti a casa a Melendugno, in provincia di Lecce.