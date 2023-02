Vulpis: “A distanza di due anni non è la stessa Lega Pro che ho trovato”

“I risultati dell’Assemblea Elettiva straordinaria di Lega Pro (tenutasi lo scorso 9 febbraio al Salone d’Onore del CONI/Roma) hanno determinato la mia decadenza da ruoli dirigenziali in Lega Pro, dopo 23 mesi da Vicepresidente Vicario e 53 giorni da Presidente facente funzioni. Un’esperienza unica che sono felice di aver fatto, perchè lavorare per una Lega professionistica è un onore, così come averla guidata, in queste settimane, con senso di responsabilità, evitando, per l’intero movimento, l’onta del Commissariamento…Ho lavorato per innovare e modernizzare l’immagine, così come lo stile e il marketing della Lega, con effetti diretti soprattutto sulla brand reputation dei club. A distanza di due anni non è la stessa Lega che ho trovato (post elezioni del gennaio 2021) quando entrai a far parte della squadra del presidente Francesco Ghirelli. E di questo sono assolutamente oroglioso.