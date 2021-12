Leggenda del Boca annuncia: “Tevez non giocherà più a calcio”

Il 37enne ex Juve avrebbe già deciso di appendere gli scarpini al chiodo

Dopo aver lasciato il Boca Juniors a metà di quest’anno, Carlos Tevez (37) non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ma una leggenda degli anni ’60 del Boca Juniors, Angel Clemente Rojas, ha dato per scontato il suo ritiro. Ai microfoni di Summary Deportivo, su República de Radio Morteros, Rojas ha detto: "Non giocherà più a calcio. Carlos è un mio grande amico e ha deciso di fermarsi definitivamente. E' già grande e ha già dato tutto ciò che poteva dare. Economicamente sta bene e non ha problemi, dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e lasciarlo con la sua famiglia". Per l'Apache è giunto il momento più difficile, di Carlitos Tevez infatti non sono note trattative per un nuovo club.