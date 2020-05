Legrottaglie: “Parole Chiellini su Felipe Melo? Il brasiliano infastidiva anche me”

Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, è intervenuto ai microfoni di CalcioToday per parlare di tanti temi legati alla ripartenza del mondo del pallone a seguito dell’emergenza coronavirus. E se sulla ripresa della Serie B è stato abbastanza sintentico: “In effetti noi possiamo chiudere anche a fine agosto. I problemi potrebbero essere di natura economica legati al rispetto del protocollo”. Lo stesso non si può dire sulla recente polemica legata alle parole di Chiellini su Felipe Melo.

Ex compagni con la Juventus e la Nazionale, Legrottaglie e Chiellini hanno condiviso anche “l’onere” di conoscere Felipe Melo: “Era immaginabile tutto questo clamore. Dall’altra parte è normale la reazione dei due (Felipe Melo e Balotelli ndr) viste le offese ricevute. Al posto di Giorgio avrei parlato più in generale dei comportanti sbagliati di alcuni giocatori negli spogliatoi, senza andare sul personale”. E per quanto concerne il brasiliano: “Chiellini ha sottolineato alcuni comportamenti che davano fastidio, non solo a lui. Anche a me spesso il brasiliano dava fastidio”, ha concluso Legrottaglie.