Legrottaglie racconta: “Nel 2007 vicino al Besiktas ma Dio fermò tutto…”

Nicola Legrottaglie si racconta e lo fa ai microfoni de Il Centro. L’attuale allenatore del Pescara ripercorre alcune tappe della sua carriera da calciatore. In modo particolare un momento che vide protagonista l’intervento divino.

Nel 2007 il difensore, all’epoca alla Juventus, stava per trasferirsi in Turchia al Besiktas, ma accadde qualcosa di inaspettato: “Avevo firmato ed era tutto pronto per il mio trasferimento”, ha raccontato Legrottaglie. “Iniziai a pregare Dio chiedendogli di scegliere la strada migliore per me. Qualche giorno dopo mi chiamò Alessio Secco, il ds dell’epoca, e mi disse ‘Nicola, si è bloccato tutto’. Dio aveva lavorato per me, rimasi alla Juventus e mi ripresi il posto da titolare”. E proprio dopo quel mancato trasferimento il centrale divenne inammovibile nella squadra allenata da Claudio Ranieri.