Leicester e Istanbul Basaksehir, due favole e un ‘fattore’ in comune: Gokhan Inler…

Cosa hanno in comune Leicester e Istanbul Basaksehir? Entrambe le squadre hanno vinto un unico titolo di campione del proprio Paese nella loro storia. Le Foxes nel 2016 sono stati campioni d’Inghilterra in Premier League, i turchi hanno vinto nei giorni scorsi lo scudetto in Turchia. Ma esiste anche un altro fattore da non dimenticare, la presenza dell’amuleto… Gokhan Inler.

Inler: campione speciale

C’è chi se lo ricorda con le maglie di Udinese e Napoli in Italia, e chi invece, associa ad Inler la maglia dei Leicester campione dì’Inghilterra. Ma chiedendo in Turchia, impossibile non pensare allo svizzero con le maglie di Besiktas e, ovviamente, dell’Istanbul Basaksehir. Ed è proprio con la sua ultima maglia che il centrocampista è diventato assoluto protagonista di un traguardo unico. Il Leicester e l’Istanbul non avevano mai vinto il titolo e con Inler in rosa, invece, ci sono riuscite.

Il classe 1984 è diventato così assoluto amuleto in quelle due circostanze e può vantare questa particolare statistica molto curiosa. A dire la verità Inler non aveva giocato molto né con gli inglesi né con i turchi, ma si è comunque laureato campione. Nella sua carriera lo svizzero ha vinto otto trofei: i primi li ha conquistati con lo Zurigo, due campionati vinti nel 2006 e 2007, prima di trasferirsi in Italia, prima all’Udinese e poi al Napoli con la quale ha vinto due volte la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Poi l’avventura al Leicester e il miracolo della vittoria in Premier League sotto la guida di Ranieri.

Adesso, ha conquistato anche il primo titolo di sempre dell’Istanbul Basaksehir dopo aver già vinto il campionato col Besiktas. Nel giro di quattro anni, Inler ha fatto una vera e proprio impresa portato al successo, il primo di sempre, due realtà inattese. Un fattore, o amuleto, decisamente da non sottovalutare…

