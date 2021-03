L’emozione di Ibrahimovic al ritorno con la Svezia: “Avevo le farfalle allo stomaco. L’inno? L’ho studiato per cantarlo…”

Zlatan Ibrahimovic torna a giocare per la sua Svezia e lo fa nel modo migliore. Successo sulla Georgia e assist per il gol vittoria del compagno Claesson. Al termine della sfida, l’attaccante del Milan ha voluto rilasciare alcune partole in merito alla gara e alle sensazioni avute.

L’emozione di Ibrahimovic

“Ho sentito le farfalle nello stomaco. Nessuna pressione ma ero emozionato, è stato bello, una grande sensazione”, ha spiegato Ibrahimovic ai media svedesi dopo il successo con la Georgia. “La gara un po’ strana per noi? È vero, ma ci aiutiamo e lottiamo tanto, siamo uniti. Ci è mancato qualcosa a livello di gioco, forse siamo stati troppo ‘rispettosi’ nei confronti della Georgia. Insomma, non è stata una partita facile. Ma abbiamo vinto e portiamo a casa tre punti”.

Due parole anche sull’inno svedese che l’attaccante ha cantanto per la prima volta: “Prima di cantare l’inno ho dovuto studiarlo… “, ha detto il centravanti. “L’assist? Sul gol ho sentito Claesson che mi chiamava, sapevo come dargli il pallone”.