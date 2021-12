Leonardo su Ibra: “La sua proposta al PSG? Il silenzio la migliore risposta”

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha commentato le parole di Ibrahimovic, nella sua autobiografia.

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nella sua autobiografia “Adrenalina” ha rivelato un retroscena con il PSG, suo ex club: “Estate 2021. È vero, mi sono offerto al PSG, ma non come calciatore. Come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser Al-Khelaifi, il presidente, e gli ho proposto: ‘Se non rinnovo il contratto con il Milan, verrò al Psg e ripristinerò l’ordine nella tua squadra’. Nasser ha riso, ma non ha detto di no”. Su queste frasi riportate nell'opera di Ibrahimovic, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ai microfoni di Europa1 ha risposto così: "E’ fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni. Posso leggere e capire da solo le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va alla stampa a rispondergli. Non voglio e non mi va. La sua proposta come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore”.