L’Equipe celebra le 30 personalità del calcio francese più importanti dell’anno: la Frappart al primo posto. C’è anche Rabiot

In Francia è tempo di bilanci per il 2020 dando sempre uno sguardo anche al futuro. Il noto quotidiano L’Equipe ha deciso di formare un classifica delle 30 personalità del calcio francese. Per il sesto anno di fila, il periodico ha ha stilato l’importante graduatoria nella quale oggi ci sono anche tanti volti ben noti anche al calcio italiano.

Al primo posto per l’arbitro Stéphanie Frappart. Sul podio al secondo e terzo posto Kylian Mbappé e Didier Deschamps. In top 10 anche Neymar e Zidane. In classifica presenti anche Rudi Garcia e Thomas Tuchel, appena esonerato dal Psg. Conquista la 24esima posizione Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Nazionale.

1. Stéphanie Frappart

2. Kylian Mbappé

3. Didier Deschamps

4. Maxime Saada

5. Vincent Labrune

6. Noel Le Graet

7. Christophe Galtier

8. Neymar

9. Amandine Henry

10. Zinedine Zidane

11. Corinne Diacre

12. Antoine Griezmann

13. Leonardo

14. Eduardo Camavinga

15. Rudi Garcia

16. André Villas-Boas

17. Olivier Giroud

18. Jean-Michel Aulas

19. Nasser al-Khelaifi

20. Karim Benzema

21. Thomas Tuchel

22. Wendie Renard

23. Florence Hardouin

24. Adrien Rabiot

25. Kingsley Coman

26. Jacques-Henri Eyraud

27. Hugo Lloris

28. Vincent Duluc

29. Vincent Nicollin

30. Stéphane Guy