Lettera con proiettile a Conte, l’Inter precisa: “È stato il club a riceverla”

Ha fatto parlare in queste ore la notizie di una lettera minatoria con un proiettile ricevuta da Antonio Conte, allenatore dell’Inter.

Pochi minuti fa la precisazione sul caso arrivata direttamente dalla società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale: “In relazione alle notizie pubblicate oggi, FC Internazionale Milano precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria e, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia. È stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti”, queste le parole riportate da La Gazzetta dello Sport sul caso.