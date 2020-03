L’Europeo cambia data: rinviato al 2021. Ora spazio ai campionati

Alla fine l’Uefa sembra aver deciso: l’Europeo in programma nel giugno 2020 verrà rinviato all’anno prossimo. Troppo grande l’emergenza Coronavirus che ha costretto tutti i campionati a fermarsi e non lascia certezze sulla data del ritorno alla normalità. Continuano gli incontri a distanza a Nyon, ma si va verso una decisione che verrà ratificata ufficialmente nel pomeriggio. L’Europeo si svolgerà nella prossima annata, anche se le perdite ci saranno. Per questo motivo verranno create due commissioni, una delle quali si occuperà delle conseguenze finanziarie dell’effetto virus e l’altra di organizzare nel miglior modo possibile le soluzioni legate al calendario.

CAMPIONATI – Questa soluzione permette alle varie leghe nazionali di recuperare i campionati interrotti. Si dovrebbe ripartire a inizio maggio. Il termine della stagione è previsto verso fine giugno. Ancora non ci sono comunque dati certi sul momento della ripresa delle competizioni. La situazione andrà monitorata con il passare dei giorni.