Lewandowski, alla fine arriva il Pallone d’Oro ma è di… Lego

Ha vinto davvero tutto nelle passata stagione e avrebbe meritato, a detta di tutti gli appassionati ed esperti, il Pallone d’Oro 2020. Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, è stato capocannoniere di tutte le competizioni disputate dal club bavarese mostrando doti da vero centravanti e non solo. Unica pecca? France Football, a causa dell’emergenza pandemica, ha deciso di non assegnare l’ambito trofeo individuale proprio nella sua annata migliore. Tante le polemiche, mai portate avanti dal diretto interessato, ma anche tanti attestati di stima e persino, nelle scorse ore, un “trofeo”.

Lewandowski: ecco il Pallone d’Oro

Pallone d’Oro doveva essere e Pallone d’Oro è stato. Robert Lewandowski ha ricevuto l’ambito premio, peccato sia stato costruito con i… Lego. Sì, nessun errore. Niente trofeo da parte di France Football, bensì un pensiero, assolutamente gradito per il centravanti polacco, da parte del noto rapper Quebonafide che ha voluto omaggiare l’attaccante con quella che pare essere una sua opera. “Grazie mille per questo bel trofeo che hai voluto fare per me”, ha scritto l’attaccante sul proprio profilo Instagram postando uno scatto in compagnia dell’artista. Un bel gesto che sicuramente avrà un bel valore affettivo e che farà sentir meno l’amarezza per non aver ricevuto il vero Pallone d’Oro.