Lewandowski: “Baggio idolo. Sorpreso da Mourinho alla Roma. Mio futuro…”

Redazione ITASportPress

Robert Lewandowski si racconta a Tuttosport. Dal suo idolo di infanzia fino al rimpianto per il Pallone d'Oro non assegnato nella passata stagione, fino ad uno sguardo alla Serie A e al proprio futuro. Il centravanti polacco del Bayern Monaco ha trattato diversi temi dell'attualità calcistica...

A tutto Lewandowski

"Baggio è stato il mio primo idolo, lo vedevo giocare con l’Italia e mi faceva impazzire tutto di lui. Avevo una passione anche per Del Piero, lo ricordo ai tempi della Juventus", ha esordito Lewandowski parlando dei suoi modelli seguiti in passato. "Pallone d'Oro mancato? Sono orgoglioso di quello che ho fatto nello scorso anno, l’edizione però, come sappiamo, fu annullata e quindi non ci penso più. Spero di segnare anche nelle ultime due giornate di Bundesliga. Per chi gioca qui è più difficile vincere la Scarpa d’Oro perché abbiamo 4 turni in meno rispeto agli altri campionati".

Spazio anche per la Serie A nei discorsi del bomber polacco: "La Serie A è un campionato più tattico e difensivo ed è difficile segnare. Capita spesso di parlare del calcio italiano, mi hanno raccontato molte cose sul vostro campionato. Ma ora ho un contratto con il Bayern Monaco e mi trovo molto bene qui". Ancora sul campionato italiano: "Mourinho in Italia di nuovo? Devo dire che un po' mi ha stupito, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e si tratta di una città famosa nel mondo per la sua storia".

Inevitabile una domanda anche sul suo Bayern Monaco che nella prossima stagione non sarà più guidato da Flick: "Si aprirà un nuovo ciclo, ma quello che ha fatto Flick resterà nella storia. Proveremo a vincere tutto anche con Nagelsmann e per me cambierà poco. Il mio compito è quello di segnare a prescindere dall’allenatore che c’è in panchina".