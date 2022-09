Lewandowski, cambia maglia ma non il risultato: tripletta record in Champions League

Il centravanti non si ferma: tris da record col Barcellona in Champions.

Alla sua prima apparizione in Champions con la maglia del Barcellona, il centravanti polacco è stato subito in grado di andare a segno tre volte nel match inaugurale con i cechi del Viktoria Plzen. 5-1 il risultato finale in favore dei blaugrana e tripletta per l'ex Bayern Monaco.