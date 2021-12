Lewandowski chiarisce: “Commosso da parole Messi. Non intendevo dire non fosse sincero”

Il polacco ha voluto fare chiarezza su alcune sue parole interpretate non come avrebbe voluto

Piccolo passo indietro da parte di Robert Lewandowski a proposito di alcune sue parole in riferimento al Pallone d'Oro 2021 . L'attaccante del Bayern Monaco era stato intervistato da una emittente polacca e aveva commentato il secondo posto al premio di France Football con evidente delusione. Non solo. Il centravanti sembrava aver messo in dubbio il discorso fatto da Lionel Messi sul palco quando, davanti a tutto il mondo sportivo, aveva fatto appello affinché fosse consegnato al rivale un trofeo in relazione all'annata 2020.

Lewandowski parlando a Kicker ha voluto precisare: "Le mie parole su Messi? Sono state fraintese. La mia dichiarazione fatta in una recente intervista è stata fraintesa, non ho mai voluto dire che le parole di Lionel Messi non fossero serie o sincere. Anzi, sono rimasto commosso e deliziato dal suo discorso all'evento di Parigi, in cui ha espresso che, a suo avviso, meriterei il Pallone d'Oro 2020. Rispetto e apprezzo oltre misura Messi e ancora una volta mi congratulo con lui per aver vinto il Pallone d'Oro".