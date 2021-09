Lewandowski devastante, 112 gol dal 2019-20: CR7 e Mbappé lo inseguono a 76

Il centravanti del Bayern Monaco non ha eguali

Robert Lewandowski si conferma bomber implacabile anche nella nuova stagione di Champions League. Non poteva mancare la sua firma nel successo del suo Bayern Monaco contro il Barcellona. Il centravanti polacco è una vera e propria macchina da gol soprattutto se si considerano le ultime stagioni. L'attaccante, con la doppietta rifilata al Barcellona, ha toccato quota 112 gol partendo dalla stagione 2019-20, staccando nettamente tutti i rivali dei primi cinque campionati in Europa.

Come riporta Opta, infatti, alle spalle di Lewandowski si trovano molto staccati Crisitano Ronaldo e Kylian Mbappé con 76 reti nello stesso periodo, Erling Haaland è invece fermo a 73, mentre ancora più indietro c’è Leo Messi con 69 reti. Nonostante questa sera debbano giocare tre dei quattro "inseguitori", i numeri da record del polacco resteranno ancora inattaccabili per molto tempo...

Intervistato dai canali ufficiali Uefa dopo la doppietta al Barcellona, Lewandowski ha commentato: "Siamo venuti a Barcellona per vincere e sapevamo che dovevamo mostrare rispetto per l'avversario. Quando giochi al Camp Nou l'avversario è sempre difficile e pericoloso. Ma abbiamo controllato la partita e abbiamo dimostrato di essere venuti qui per i tre punti". Sui suoi gol: "Forse qualcuno dirà che il mio primo gol è stato facile. Ma non io. Io non la penso così".