Lewandowski ha un tifoso in più, Milik: “Pallone d’Oro? Non vedo come possa sfuggirgli”

Grande sostegno e fiducia verso il connazionale da parte del bomber ex Napoli

Parlando in un'intervista a Prime Video che andrà in onda su Dimanche Soir Football domani sera, Milik ha detto la sua sul premio che lo scorso anno non era stato dato a causa della pandemia di Covid. "Lewandowski Pallone d'Oro? Ho fiducia in lui. Lo merita. In realtà non so come possa sfuggirgli", ha detto Milik con grande ottimismo. "L'anno scorso France Football non ha assegnato il trofeo e nelle ultime due stagioni Robert è stato il migliore, ha vinto molto. Per me merita di vincere".