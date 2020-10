Lewandowski “il privilegiato”: gioca alla PlayStation 5 prima della sua uscita. Fan invidiosi e curiosi…

Questa volta Robert Lewandowski non fa parlare di sé per un gol o una prodezza col suo Bayern Monaco ma per aver posato con il joystick della PlayStation 5. Nulla di male se non fosse che la nota console Sony ancora non sia ufficialmente uscita sul mercato.

Lewandowski e la gelosia social

Come si vede dalle immagini pubblicate dal bomber polacco, il centravanti sembra giocare con la nuova Playstation 5 la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 19 novembre. Lo scatto su Instagram di Lewandowski ha destato molta curiosità e un certo pizzico di invidia da parte dei fan e dei tanti amanti della nota console. “Ma perché ce l’ha già?”, si chiede qualcuno. “Gliel’hanno regalata, ma non è giusto”, dicono altri. “Lewandowski prima, Lewandowski oggi”, ha detto un utente pubblicando una foto del polacco mentre acquistava un vecchio modello della Playstation anni fa. “Un privilegiato”, si legge ancora.

Insomma, oltre ad essere tra gli attaccanti più forti del mondo, se non il migliore in questo momento, è anche tra i pochi, se non l’unico fortunato a poter provare in anteprima la nuova console Sony.