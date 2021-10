Lewandowski: “Merito Pallone d’Oro ma spero non sia decisione politica”

L'attaccante del Bayern ha parlato oggi in conferenza stampa nel ritiro della Polonia

L'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale polacca Robert Lewandowski in conferenza stampa ha espresso la sua opinione sull'assegnazione del Pallone d'Oro di quest'anno. "Capisco che ogni buona prestazione, sia in nazionale che nel club, rafforza la mia posizione in questo voto. Ho vinto molti premi nelle ultime due stagioni e penso di poter meritare di vincere il Pallone d'Oro che sarebbe sicuramente un grande onore. Sono felice di essere nella lista dei candidati. Spero che non sia una decisione politica qui e che i voti vengano distribuiti in base alle prestazioni dei giocatori in campo ", ha detto Lewandowski.