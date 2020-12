Lewandowski: “Miei idoli Henry e Del Piero. Il Fifa The Best sarebbe premio per tutto il Bayern. Messi? Uno come lui ogni 100 anni”

Lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Olé dal centravanti del Bayern Monaco e della Polonia Robert Lewandowski. L’attaccante dei tedeschi è reduce da una stagione ricca di successi e di gol che potrebbero portarlo a vincere il premio Fifa The Best che quest’anno avrà un’importanza maggiore vista la mancata assegnazione del Pallone d’Oro per decisione di France Football. Il bomber ha commentato le vicende legate al calcio tedesco ma soprattutto ha raccontato alcune particolarità inedite della sua vita calcistica anche dell’infanzia.

Lewandowski si racconta a 360°

Parte dalla giovane età Lewandowski e si racconta da quando ha capito di essere destinato al calcio: “Difficile rispondere quando esattamente ho capito che avrei fatto del calcio la mia professione. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo sei anni. A otto anni mi portarono a giocare con ragazzi di due anni più grandi di me. Fin dall’inizio avrei segnato molti gol, ma forse è stato a 16 anni quando ho capito sarebbe stato il mio mestiere”.

“Se ho avuto degli idoli da piccolo? Quando ero bambino sì, ben due. Il primo è Henry: l’ho seguito molto all’Arsenal e nella Nazionale. L’altro, anche se non era nella mia posizione, era Alessandro Del Piero”, ha dichiarato il bomber polacco.

Poi un passaggio sull’attualità con la Champions e i premi individuali: “Il Fifa The Best? Ho sempre detto che un premio Fifa è sempre molto importante. Sarebbe un sogno vincerlo. Sarebbe un premio per me ma anche per tutta la squadra che ha fatto bene. In Champions sapevamo della nostra forza e ne siamo stati sempre sicuri. Abbiamo giocato con serenità in ogni momento. Anche contro il Barcellona in quell’8-2. Quella sera è stata spettacolare”.

Dal Barcellona a Messi: “Quello che ha fatto lui non è facile da vedere. Penso sia qualcosa di unico. Come giocatore è fantastico e penso che per vederne un altro come Messi bisognerà aspettare altri 100 anni. Uno così nasce ogni 100 anni”.