Lewandowski nella storia: primo giocatore a fare Triplete e diventare capocannoniere di tutte le competizioni

Robert Lewandowski entra di diritto nella storia del calcio mondiale. Con la vittoria della Champions League col suo Bayern Monaco, il centravanti polacco conferma la sua incredibile stagione portando a casa un altro titolo e mettendo a segno il fantastico Triplete. Non solo. Il numero 9 dei tedeschi realizza un altro record incredibile.

Lewandowski nella storia

Grazie al successo in Champions League, nella finale di Lisbona contro il Psg, Robert Lewandowski è diventato il primo calciatore della storia a vincere il Triplete e, allo stesso tempo, capocannoniere in ciascuno dei tornei vinti. Il polacco ha vinto la Bundelsiga segnando 34 gol, la Coppa di Germania, in cui ha registrato 6 reti, ed infine la Champions League nella quale ha messo a referto ben 15 realizzazioni. L’unica gara in cui non è riuscito a fare gol proprio la finale. In ogni caso nessuno prima di lui era riuscito in questo doppio traguardo.

