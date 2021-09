Lewandowski: “Non mi sento vecchio. Scarpa d’Oro? Competo solo con me stesso”

Il centravanti premiato con la Scarpa d'Oro per la passata stagione

Redazione ITASportPress

Robert Lewandowski ha ricevuto nelle scorse ore ufficialmente la Scarpa d'Oro come miglior bomber dalla passata stagione. A margine della premiazione, l'attaccante polacco ha avuto modo di rispondere a diverse domande sul grande traguardo raggiunto ma anche in relazione al proprio futuro.

MERCATO - Un pensiero alle voci di mercato che in estate lo avevano dato tra i possibili partenti dal Bayern Monaco: "Il Real? Ho avuto modo di conoscere il presidente Perez dopo alcune partite col Real ma posso dire solo questo", ha detto Lewandowski. "Voglia di andare in un altro campionato? Me lo chiedono da tempo e posso dire che gioco contro le squadre migliori in Champions League, voglio continuare a confrontarmi e dimostrare di essere bravo. Sono al 100% concentrato con il Bayern. Naturalmente ci saranno sempre speculazioni ma non mi preoccupano".

RIVALI - Tornando alla Scarpa d'Oro e ai rivali: "Competere contro Messi e Cristiano Ronaldo? Competo sempre con me stesso. Quello che hanno fatto loro due è qualcosa che potrebbe non verificarsi per molto tempo. Ma io so cosa posso fare e dare. Ci vuole molto lavoro e rispetto".

FUTURO - "Se voglio vincere un'altra Scarpa d'Oro? Eh, la stagione è appena iniziata. Ci sono ancora tante partite in cui posso segnare gol. Voglio vincere insieme alla squadra, faccio gol per essa". Sull'età che avanza: "La mia esperienza è preziosa e mi sento anche molto bene fisicamente. I miei test fisici sono ottimali. Ciò significa che il mio corpo mi permetterà di giocare a questo livello ancora per qualche anno. Non mi sento vecchio, spero di essere come il vino rosso (ride ndr)".