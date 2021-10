Lewandowski non si nasconde: “Pallone d’Oro? Parlano i miei risultati”

Parla il centravanti del Bayern Monaco

Redazione ITASportPress

Robert Lewandowski non si nasconde e si candida alla vittoria del Pallone d'Oro 2021. Dopo la mancata assegnazione del noto premio di France Football nella scorsa annata dove proprio il polacco era il favorito numero uno, ecco il centravanti del Bayern Monaco parlare a Marca del trofeo che avverrà consegnato ufficialmente il prossimo mese.

NUMERI - "Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincere il Pallone d'Oro? I miei risultati possono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio", ha detto Lewandowski. "Ho la possibilità di vincere il Pallone d'Oro: ho dimostrato che non è importante da dove vieni, non importa quanto tu lavori forte. Ho dimostrato che nonostante abbia avuto un inizio complicato, nella mia carriera, puoi raggiungere il successo".

FUTURO - Uno sguardo anche al futuro con un riferimento al passato: "Cosa farò dopo la mia carriera da giocatore? Ho iniziato a prepararmi per ciò che ci sarà dopo l ritiro dall'età di 27 anni. In questo momento non so dire se sarò un allenatore o meno, per ora non voglio esserlo, ma forse dopo 2 o 3 anni dal mio ritiro mi mancherà tutto questo e mi mancherà lo spogliatoio".

E a proposito di mister: "Guardiola? Mi ha insegnato a vedere il calcio da un altro punto di vista. Dopo l'esperienza con lui penso in modo diverso al calcio. Adesso vedo il calcio da un'altra prospettiva: capisco chi ha sbagliato, chi avrebbe potuto fare meglio e come puoi migliorare rispetto al tuo avversario. Ho parlato con Guardiola una volta e mi ha detto: 'Non posso aiutarti ad essere un attaccante migliore, perché sei molto bravo, ma posso aiutare la tua squadra a portare la palla in area e lì sai bene cosa devi fare e come devi farlo'".