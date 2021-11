Lewandowski: “Pallone d’Oro? Ora ho smesso di pensarci. Lo farò solo…”

Parla il centravanti della Polonia e del Bayern Monaco, tra i principali candidati alla vittoria dell'ambito trofeo assegnato da France Football

NON CI PENSO - Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, il centravanti del Bayern Monaco ha risposto anche ad alcune domande in merito al possibile vittoria del premio di France Football: "Sinceramente in questo momento ho messo da parte il Pallone d'Oro. Ho smesso di pensarci", ha detto Lewandowski. "Non ascolto tutte le speculazioni che escono fuori su chi può aver vinto e chi no. Prendo tutto con calma. Credo che inizierò a pensarci dopo questi impegni con la Nazionale, quando il giorno della premiazione si avvicinerà. Non certo ora comunque".