Lewandowski sbotta: “Le persone pensano che i giocatori siano robot”

In un'intervista esclusiva a Martín Ainstein per 'Diarios de Biciclet' ripresa da ESPN, Robert Lewandowski, attaccante della Polonia e del Barcellona, ha avuto modo di parlare dell'attualità del calcio con riferimento alla sua esperienza in blaugrana ma anche agli allenatori avuti in carriera. Non solo. Importante passaggio sui tifosi e su come alcuni di loro vedano i calcaitori.