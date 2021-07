Lewandowski show in vacanza in Sardegna: gioca con i bambini in piazza

Il centravanti polacco ha giocato con tanti ragazzi in piazza

Giocare in piazza mentre si è in vacanza con uno dei calciatori più forti del mondo. In Sardegna, precisamente a San Pantaleo, il sogno è diventato realtà. Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco e della Polonia, si è fermato qualche minuto in una piazza a regalare qualche palleggio e giocata ad alcuni ragazzini rimasti davvero senza parole davanti al campionissimo.