L’ex arbitro De Marco: “I tifosi vogliono davvero che riprenda il campionato? Avrebbe poco senso…”

Riprendere i campionati sì, riprendere i campionati no. Questo il dilemma degli ultimi giorni, con diversi punti di vista anche tra gli addetti ai lavori. A mostrarsi contrario ad una ripresa anche l’ex arbitro Andrea De Marco, che ha così commentato a Maracanà.

RIPRESA – “Io farei una domanda ai tifosi: volete davvero che il campionato riprenda in queste condizioni? Non so quanto possa avere senso: ci sarebbero stadi vuoti e difficoltà per allenamenti e spostamenti. Forse anche gli stessi tifosi non vorrebbero vedere un campionato del genere. Spero che possa arrivare a breve una decisione su cosa fare”.

