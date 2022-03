L’ex arbitro Rocchi nella Hall of Fame del calcio italiano

L'attuale capo degli arbitri premiato

Con 263 partite all'attivo è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi di gare dirette in Serie A. Davanti a lui solo Concetto Lo Bello. Parliamo di Gianluca Rocchi, oggi designatore degli arbitri, che è stato premiato con l'ingresso nella 'Hall of Fame del Calcio Italiano' raggiungendo una schiera di colleghi illustri come Luigi Agnolin, Paolo Casarin, Pierluigi Collina, Roberto Rosetti e Nicola Rizzoli.