L’ex Arsenal Van Persie ricorda: “Chiesi a Wenger di prendere un killer come Chiellini”

Retroscena molto importante in ottica mercato rivalto dall’ex centravanti olandese Robin Van Persie. L’ex Arsenal ha raccontato ai microfoni del canale YouTube di Kaj Gorgels, di aver richiesto ai tempi dei Gunners un calciatore italiano: Giorgio Chiellini. Il motivo? Serviva un giocatore di carattere in difesa: un killer…

Van Persie e la richiesta a Wenger

“Sentii il bisogno di dire in cosa l’Arsenal doveva migliorare per poter puntare al titolo di campione d’Inghilterra”, ha raccontato Van Persie relativamente al periodo del suo arrivo nei Gunners. “Avevo giocato un paio di volte contro Chiellini ed è veramente un vincente. L’ho visto anche di recente, poche settimane fa contro l’Olanda. Ha 36 anni ma continua a picchiare ridendo. Sorride e non prende mai un giallo. Dissi a Wenger che avevamo bisogno di quel tipo di calciatore killer. Noi eravamo forti in attacco ma la difesa e il portiere erano fondamentali per vincere”.