L’ex bomber Pozzi inizia carriera da allenatore col Grassina in Eccellenza

Nicola Pozzi ex attaccante di Parma e Sampdoria, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo inizia la sua avventura di allenatore. Da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Grassina, squadra di Eccellenza ambiziosa, che ha deciso di puntare su un tecnico emergente. "E’ una bella sfida – ha detto Pozzi – che inizia con un progetto importante per il rilancio del Grassina. Ringraziamenti particolari vanno al presidente Zepponi e al direttore Manganelli per la fiducia. Contraccambierò dando tutto di me stesso". Pozzi ha iniziato la carriera con il Cesena nel 2002, proseguita poi nel Milan, Napoli, Pescara, Empoli, Sampdoria, Parma, Chievo, Vicenza, Pro Piacenza, terminata poi San Donato. Pozzi ha collezionato 273 presenze realizzando 76 gol. Ora la panchina Questo il comunicato ufficiale del club rossoverde: L'ASD Grassina Calcio è lieta di annunciare che il nuovo allenatore è Nicola Pozzi! Classe '86, ex calciatore professionista, ha vestito le maglie, tra le altre, di Napoli, Empoli e Sampdoria, prima di chiudere la carriera al San Donato Tavarnelle. Adesso Nicola siede in panchina: quella dei rossoverdi! Da parte di tutta la famiglia dell'ASD Grassina Calcio, un grande benvenuto a mister Nicola Pozzi.