L’ex capitano della Russia Denisov critica Putin: “Verrò arrestato o ucciso”

Prima le parole curiose su Capello, poi quelle, decisamente più forti, sul presidente della Russia Putin . Igor Denisov , ex calciatore e capitano della Nazionale russa tra il 2012 e il 2016, ha deciso di criticare in modo molto duro il conflitto causato dalla sua madrepatria ai danni dell'Ucraina.

CONSEGUENZE - "Questi eventi sono un disastro. Un completo orrore", ha detto Denisov ai media russi a proposito della Guerra in Ucraina. Dichiarazioni di disapprovazione verso il conflitto che potrebbero costargli caro: " Se mi succederà qualcosa adesso che ho detto la mia in tal senso? Non lo so, forse verrò arrestato o ucciso dopo queste parole, ma sto parlando delle cose come stanno".