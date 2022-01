L’ex Catania Bergessio torna a casa: a 37 anni ha firmato con l’Atletico Platense

Nuova avventura per l'attaccante argentino

Gonzalo Bergessio torna in Argentina dopo l'esperienza al Club Nacional in Uruguay e firma per l' Atletico Platense . L'ex Catania e Sampdoria, all'età di 37 anni, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Il centravanti riparte dal suo paese d'origine e soprattutto dal club da dove è iniziata la sua carriera da professionista.

L'annuncio del club è arrivato praticamente col nuovo anno per dare quel pizzico di brio in più ai propri tifosi. Bergessio aveva iniziato la propria carriera proprio nel Platense, uscendo dalle giovanili ed esordendo in prima squadra. Se n'era poi andato nel 2005 per giocare con l'Instituto di Cordoba. Quindi le altre squadre della sua vita con Racing, Benfica, San Lorenzo e tutto il resto. In Italia lo ricordiamo per aver indossato due maglie: quella del Catania e quella della Sampdoria.