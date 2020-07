L’ex compagno di squadra di Pelé: “Solo un ibrido tra Messi e CR7 potrebbe eguagliarlo”

Maradona, Messi, CR7 e Pelé. Spesso la domanda su chi di questi 4 sia il migliore divide i tifosi di tutto il mondo. Per molti invece i paragoni non possono sussistere in quanto questi calciatori abbiano vissuto in epoche diverse, eccezion fatta per Messi e Cristiano Ronaldo. In questi giorni un ex compagno di Nazionale di Pelé ha detto la sua riguardo al campione brasiliano.

TOSTAO: “SOLO UN IBRIDO EGUAGLIEREBBE PELÉ”

Intervistato sul sito ufficiale FIFA Tostao ha parlato così di ‘O Rey: “Penso che Pele fosse migliore di tutti loro. Per me, non c’è paragone visto che era molto più completo. Aveva tutte le qualità che un attaccante poteva avere. Non aveva un difetto. Leo è spettacolare, ma nonsa colpite di testa come ha fatto Pele, non tira bene con entrambi i piedi. Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, ma non ha l’abilità di Pele e non riesce a superare i suoi incredibili passaggi. Se si prendono le qualità di Cristiano Ronaldo e Messi e si mettono insieme, allora ci sarebbe un giocatore da confrontare con Pele!”.