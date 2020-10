L’ex di Dzemaili Erjona Sulejmani confessa: “Se Cristiano Ronaldo mi chiamasse non saprei resistergli”

Lo aveva detto in passato e alla fine ci è riuscita. La nota modella Erjona Sulejmani, ex compagna del giocatore anche di Bologna e Torino Dzemaili, ha scritto un libro nel quale ha parlato a lungo dei segreti dei calciatori, compresi quelli di Serie A. Tra le tante affermazioni, anche alcune molto “piccanti” su Cristiano Ronaldo.

Erjona Sulejmani: “A Cristiano Ronaldo non potrei resistere”

Farà certamente discutere quanto affermato dalla nota modella albanese. Ma Erjona Sulejmani, come riporta Plus Panorama, non si è certo risparmiata nel suo libro raccontando alcuni dettagli personali e non solo. “I calciatori prima delle partite non vogliono mai avere rapporti”, ha detto la donna che poi si è lasciata sfuggire anche una confessione. “Dico la verità, se Cristiano Ronaldo mi chiamasse e mi invitasse non saprei dire di no e non saprei resistergli. Lui è il giocatore più attraente che esista”.

Parole che se da una parte potranno far piacere al diretto interessato, lo stesso non si potrà dire della sua futura moglie e madre dei suoi figli Georgina Rodriguez.