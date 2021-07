L’ex Genoa Granqvist si ritira: “Ho lottato contro il mio corpo…”

Il difensore svedese appende gli scarpini al chiodo

Andreas Granqvist ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo prima del previsto. Lo ha comunicato lui stesso con un post su Instagram nel quale ha spiegato la sofferenza nel prendere tale decisione dovuta ai tanti, troppi problemi fisici accusati nell'ultimo periodo. L'ex calciatore anche del Genoa, in Italia dal 2011 al 2013, dice addio dopo aver vestito per l'ultima volta la maglia del club nel quale era cresciuto l' Helsinborgs .

ADDIO - Dalle sue parole, pare che la causa del ritiro sia da attribuire al suo corpo e ai tanti problemi fisici avuti nell'ultimo periodo. A 36 anni, Granqvist ha dunque deciso di dire basta, con un anno di anticipo rispetto alla durata del suo contratto: "Sono stati anni difficili. Ho lottato e lavorato duramente per poter rendere giustizia a me stesso e ai miei compagni di squadra sul campo. La testa ha voluto, ma il corpo ha detto il contrario un po' troppo spesso", ha scritto nel suo post lo svedese. "Ultimamente ho parlato con il club, la mia famiglia e ho pensato molto a me stesso. Ora è finito. Ho semplicemente fatto il mio. È ora di mettere le scarpette al loro posto sullo scaffale".