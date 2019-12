L’ex Inter Cordoba coinvolto in un incidente a Como: ferito motociclista

Ivan Ramiro Cordoba è rimasto coinvolto in un violento incidente in centro a Como. Stando a quanto riporta Sportmediaset che cita Qui Como, il Suv dell’ex difensore dell’Inter, un Range Rover, giovedì sera si sarebbe schiantato contro uno scooter in via Napoleona, in prossimità di piazzale Camerlata.

Nell’impatto sarebbe rimasto gravemente ferito un motociclista 57enne, che non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Da capire ancora quale sia stata la dinamica dell’incidente che ha provocato comunque gravi disagi al traffico anche dopo l’intervento della polizia. Da una prima ricostruzione, da verificare, Cordoba avrebbe svoltato a sinistra uscendo da via Pino e non avrebbe visto sopraggiungere lo scooter, colpendolo. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il 118 che ha provveduto a stabilizzare e trasportare il ferito immediatamente in ospedale.