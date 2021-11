L’ex Inter e Sampdoria Ricky Alvarez lascia il calcio all’età di 33 anni

Passato in maglia nerazzurra e blucerchiata per l'argentino

Dall’Argentina, secondo quanto riportato da Tyc Sports, a causa di numerosi infortuni l’ex giocatore di Sampdoria e Inter Ricky Alvarez, avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Il trequartista argentino chiuderà infatti la sua carriera nel mondo del calcio con la maglia del Velez Sarsfield, giocando le sue ultime partite in casa contro il Patronato il 4 novembre e in trasferta contro il Platense, per l’ultima giornata di campionato.