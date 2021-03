L’ex Liverpool Barnes e il razzismo: “Il calcio non può cambiare la percezione delle persone. Inginocchiarsi non è abbastanza…”

Il razzismo e il calcio, un binomio che purtroppo non vorremmo vedere. I tanti casi di abusi che si stanno verificando soprattutto in Inghilterra stanno generando non pochi commenti. Uno degli ultimi a dire la sua è stato l’ex giocatore dell’Inghilterra e del Liverpool John Barnes che ha parlato a Sky Sports di cosa si dovrebbe realmente fare per combattere ed eliminare ogni forma di discriminazione.

Barnes: “Il calcio non può cambiare la percezione delle persone sul razzismo”

“Inginocchiarsi non risolverà il problema del razzismo. Il calcio non può cambiare la percezione delle persone. Quello che il calcio può fare è portare l’attenzione su questo problema”, ha spiegato Barnes. “Questo è il nostro tipo di sport e si va avanti indipendentemente dal fatto che i calciatori si inginocchino o meno. Se i giocatori si inginocchiano, questo non cambierà la percezione delle persone sul razzismo. Forse attirerà maggiore attenzione sul problema, ti invita a discuterne, ma è necessario fare di più. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo fermare il razzismo e la discriminazione nel calcio. Si potrebbe portare più giocatori neri ai vertici del consiglio dalla FA e della EFL”.

“La verità è continuiamo a vedere ancora tanti casi di razzismo. Bisogna che sia la società a fare qualcosa. Bisogna parlarne nelle scuole, a lavoro. La lotta al razzismo, quella vera, inizierà quando la società si guarderà allo specchio e dirà: ‘Crediamo davvero nell’uguaglianza di tutti?. Abbiamo la disuguaglianza di genere, abbiamo la questione delle minoranze sessuali e abbiamo una questione razziale. Crediamo davvero nell’uguaglianza per tutti?'”. “Fino a quando non ci saranno queste discussioni, la verità, è che nulla cambierà davvero”.