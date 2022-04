L’ex Liverpool Kuyt sarà protagonista di un match di… boxe

Novità per l'ex calciatore olandese

Redazione ITASportPress

Gli appassionati di calcio se lo ricorderanno senza dubbio soprattutto per le sue apparizioni in maglia Liverpool e con la Nazionale olandese. Ma adesso, Dirk Kuyt farà il suo debutto in un altro sport. L'ex calciatore, infatti, esordirà entro la fine dell'anno 2022 come pugile.

Come riportato dal De Telegraaf, infatti, l'ex giocatore Reds e degli Oranje prenderà parte ad un incontro di boxe in occasione di uno spettacolo di sport e intrattenimento 'Hit It'. Kuyt dovrebbe diventare a tutti gli effetti un pugile il prossimo ​​29 ottobre al Rotterdam Ahoy per un match tra celebrità. Al momento non è dato sapere chi sarà il suo avversario ma si tratterà di un incontro a tutti gli effetti dato che l'ex calciatore ha già iniziato ad allenarsi duramente.

I due protagonisti della sfida verranno allenati da squadre di pugilato professionistiche. Kuyt ha commentato in questo modo la nuova esperienza: "Certo, tutti sanno che vengo dal calcio e mi manca un po' la tensione della partita. Questa sfida di boxe sembrerà una partita della Nazionale olandese: una festa intorno a me, ma con una sana tensione dentro. Sarà una grande sfida per me uscire per la prima volta dalla mia zona di comfort e praticare un altro sport. Mi allenerò duramente per mesi. Il fatto che anche io combatta per una buona causa mi dà quel qualcosa in più".