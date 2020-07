L’ex match analyst dell’Ajax non ha dubbi: “De Ligt al Barcellona non sarebbe migliorato. Sulla Juventus…”

Una scelta corretta quella di Matthisj De Ligt, attuale difensore della Juventus, che ha deciso di trasferirsi nello scorso mercato alla Vecchia Signora piuttosto che al Barcellona. Ne è sicuro l’ex match analyst dell’Ajax, Michele Santoni, oggi vice-allenatore dell’ADO Den Haag. L’uomo è tornato a parlare del trasferimento dell’olandese alla Juventus avvenuto nella scorsa estate.

De Ligt: Juventus scelta giusta

Parlando ai microfoni di Mundo Deportivo, Santoni ha spiegato il suo pensiero sulla decisione di De Ligt di preferire la Serie A e la Juventus, al club blaugrana e quindi alla Liga: “La Juventus è il club migliore per la sua crescita”, ha detto l’ex macht analyst dell’Ajax. “Nel Barcellona avrebbe difeso ancora a uomo e non sarebbe migliorato. Diciamo che De Ligt avrebbe migliorato il Barça senza dubbio, ma non sarebbe avvenuto viceversa. Alla Juventus, invece, Matthijs sta imparando a difendere in un modo del tutto nuovo, si è trasformato in un difensore totale”, ha concluso Santoni sul classe 1999.

QUI PER VEDERE JUVENTUS-ATALANTA

OPS, L’INCIDENTE PICCANTE PER LA BELLA FIDANZA DEL CALCIATORE